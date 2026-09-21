Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, Rabbinin azabından küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa, elbette “Yazık bize,” diyeceklerdi, “Biz gerçekten zâlimmişiz!” Enbiyâ Suresi: 46 HADİS: Kıyamet Günü ter, kâfirin gırtlağına kadar çıkacak. Öyle sıkılacak ki “Ya Rabbi, Cehenneme göndermekle de olsa beni rahatlat!” diyecek. Camiü’s-Sağir, No: 3064

Okunma Sayısı: 306

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.