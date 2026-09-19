Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Gece ve gündüz, her an başınıza gelebilecek olan Rahman’ın azabından sizi kim koruyabilir? Hayır, onlar Rablerini hatırlamaktan yüz çevirmişlerdir. Enbiyâ Suresi: 42 HADİS: Zayıflarının güçlülerinden hakkının alınmadığı bir milleti Allah nasıl yüceltir? Camiü’s-Sağir, No: 3061

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