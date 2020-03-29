Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların hali şeytana benzer ki, insana “Kâfir ol” der. Kâfir olduğunda da, “Ben senden uzağım; çünkü ben Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” deyiverir. Haşir Sûresi: 15 HADİS: Yaratıcıya isyan olan konularda kula itaat edilmez. Camiü’s-Sağir, No: 9903

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