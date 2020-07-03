Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler ve ey akıl sahipleri! Allah’tan korkun! Muhakkak ki Allah size bir kitap inzal etmiştir. Onun hükümlerine uyun. Talâk Sûresi: 10 HADİS: Sıratta en sağlam yürüyeniniz, Ehl-i Beytimi ve Ashabımı en çok sevenlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 93

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