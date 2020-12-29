Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Âyetlerimizi inkâr edip duruyorlardı. Onların bütün yaptıklarını yazıp kaydettik. Şimdi çekin cezanızı... Nebe Sûresi: 27-30 HADİS: Biriniz bir yolculuğa çıktığında din kardeşlerine vedâ etsin. Çünkü Allah onların kendisi için yapacakları duâyı mübarek kılar. Camiü’s-Sağir, No: 325

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