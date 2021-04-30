Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir. İhlas Sûresi: 1-4 HADİS: Yediğiniz yemeği Allah’ı zikrederek sindiriniz. Üzerine yatmayın ki, kalpleriniz katılaşmasın. Camiü’s-Sağir, No: 512

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