Mahmud Abbas’a vize skandalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki yetkililere vize vermemesi üzerine Abbas’ın Genel Kurula önceden kaydedilmiş video mesajıyla hitap etmesine izin verdi.

Karar 152 ülkenin desteğiyle kabul edilirken, 3 ülke karşı oy kullandı, 4 ülke çekimser kaldı. Öte yandan ABD, savaşın devam etmesine rağmen, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York’taki 81.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi. UCM’nin Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Netanyahu ise, New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’na katılarak kürsüden konuşacak. Haber Merkezi

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