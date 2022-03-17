Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Ey Resulüm!) Allah’ı sevdiklerini iddia edenlere de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.”

Âl-i İmran Sûresi: 31

HADİS:

Allah’ım, aramızı ıslah eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır. Bizi selâmet yollarına hidayet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür. Bizi açığıyla, gizlisiyle bütün çirkin günahlardan koru.

Camiü’s-Sağir, No: 865