17 Mart 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
(Ey Resulüm!) Allah’ı sevdiklerini iddia edenlere de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.”
Âl-i İmran Sûresi: 31
HADİS:
Allah’ım, aramızı ıslah eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır. Bizi selâmet yollarına hidayet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür. Bizi açığıyla, gizlisiyle bütün çirkin günahlardan koru.
Camiü’s-Sağir, No: 865
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