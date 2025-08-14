"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Edirne'deki Küçükdöllük Göleti tamamen kurudu

14 Ağustos 2025, Perşembe 14:24
Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Küçükdöllük köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı.

Beklenen yağışların gelmemesi ve göleti besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Daha öncede Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu.

AA

