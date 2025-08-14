Edirne'deki Küçükdöllük Göleti tamamen kurudu

Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor. Küçükdöllük köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı. Beklenen yağışların gelmemesi ve göleti besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu. Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor. Daha öncede Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu. AA

Okunma Sayısı: 247

