Kur’ân kursu öğrencileri, kültürel zenginlikleri keşfediyor

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce hazırlanan “Şehrimi Geziyor, Değerlerimi Öğreniyorum Projesi” kapsamında şehirdeki yaz Kur’ân kurslarına katılan 1000’den fazla öğrenci, tarihî ve kültürel mekânları gezerek yetkililerden bilgi alıyor.

Proje doğrultusunda çocuklara Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Ahi Evran Camisi, Kırşehir Ahilik Müzesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ve Aşıkpaşa Türbesi gibi mekanlar tanıtılıyor. Cacabey Gençlik Merkezi’nde ise çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, burada sinema keyfi yaşıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Çakmakçı, çocuklara şehrin dinamiklerini, kültürünü gezerek öğrettiklerini, onları Gençlik Merkezi’nde ağırladıklarını söyledi. Çakmakçı, “Şehrimizin değerlerini çocuklara gezdirip öğretiyoruz. Gençlerimize değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu, değerlerimizle var olduğumuzu öğretmeye çalışıyoruz” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 214

