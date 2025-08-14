Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların (Cennetliklerin) gönüllerinden her türlü kini çıkarmışızdır; karşılıklı tahtlarda kardeş kardeş otururlar. Onlara hiçbir meşakkat erişmez... Hicr Suresi: 47-48 HADİS: Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. Camiü’s-Sağir, No: 2500

