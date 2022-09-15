Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Miras taksimini size bırakacak olursak aranızda adaletsizlik yaparsınız. Bu paylar Allah tarafından birer hak olarak sizlere emredilmiş ve farz kılınmıştır.

Nisâ Suresi: 11 HADİS: Allah Teâlâ mahlûkàtı yarattığında Kendi eliyle Kendisi için yazdı: “Rahmetim gazabıma galip gelir.” Camiü’s-Sağir, No: 1024

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