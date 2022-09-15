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15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

15 Eylül 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Miras taksimini size bırakacak olursak aranızda adaletsizlik yaparsınız. Bu paylar Allah tarafından birer hak olarak sizlere emredilmiş ve farz kılınmıştır.

Nisâ Suresi: 11

HADİS:

Allah Teâlâ mahlûkàtı yarattığında Kendi eliyle Kendisi için yazdı: “Rahmetim gazabıma galip gelir.”

Camiü’s-Sağir, No: 1024

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