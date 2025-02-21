21 Şubat 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman etmeyenlere ise de ki: Siz elinizden geleni yapın. Biz de vazifemizi yapacağız. Âkıbetinizi bekleyin; biz de bekliyoruz.
Hûd Suresi: 121-122
HADİS:
Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Size bir şey yasakladığımda ise onu terk edin.
Camiü’s-Sağir, No: 2220
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