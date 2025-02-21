Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman etmeyenlere ise de ki: Siz elinizden geleni yapın. Biz de vazifemizi yapacağız. Âkıbetinizi bekleyin; biz de bekliyoruz.

Hûd Suresi: 121-122

HADİS:

Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Size bir şey yasakladığımda ise onu terk edin.

Camiü’s-Sağir, No: 2220