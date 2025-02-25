25 Şubat 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sana bu Kur’ân’da vahyettiklerimizle, kıssaların en güzellerini anlatıyoruz. Daha önce ise sen bunları bilmiyordun.
Yûsuf Suresi: 3
HADİS:
Dünyada iki yüzlü olan Kıyamet Gününde ateşten iki yüzü olduğu halde gelir.
Camiü’s-Sağir, No: 2227
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