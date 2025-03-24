Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Biz dilediğimizi yüksek derecelere kavuştururuz. Her bilenin üzerinde daha iyi bilen vardır. Yûsuf Suresi: 76 HADİS: Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. Namaz mü’minin nurudur. Oruç Cehenneme karşı kalkandır. Camiü’s-Sağir, No: 1828

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