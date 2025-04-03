Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yusuf: “...(Ey Rabbim!) Müslüman olarak canımı al ve beni sâlih kullarının arasına kat.” Yûsuf Suresi: 101 HADİS: Dinin başı şüpheli şeylerden hassasiyetle kaçınmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2235

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