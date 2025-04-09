Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Senden evvel gönderdiğimiz peygamberler de ancak o beldelerin ahâlisinden kendilerine vahyettiğimiz kimselerdi... Yûsuf Suresi: 109 HADİS: Ben insan ve cin şeytanlarını Ömer’den kaçarken gördüm. Camiü’s-Sağir, No: 2243

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