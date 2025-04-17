Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah her şeyi yerli yerince tedbir ve idare eder ve âyetlerini size açıklar–tâ ki Rabbinize kavuşacağınızı kesin olarak bilesiniz. Ra’d Suresi: 2 HADİS: Allah, Ali’ye de merhamet etsin. Allah’ım, hakkı onun döndüğü tarafa dönder.

Camiü’s-Sağir, No: 2251

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