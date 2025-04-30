Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana çıkaran da Odur. Ra’d Suresi: 12 HADİS: Allah’ın rızası babanın rızasını kazanmaktadır. Allah’ın gazabı da babayı kızdırmaktadır. Camiü’s-Sağir, No: 2270

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