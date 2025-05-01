01 Mayıs 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O yıldırımlar gönderir de dilediğini onunla çarpar. Yine de o kâfirler Allah hakkında mücadele edip dururlar. Halbuki Onun kuvveti ve azâbı pek şiddetlidir.
Ra’d Suresi: 13
HADİS:
Anne ve babası, yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün.
Camiü’s-Sağir, No: 2271
Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.