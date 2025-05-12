Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... (Onlar ki,) Rablerine isyan etmekten çekinirler ve kıyamet günü hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar. Ra’d Suresi: 21 HADİS: Malın artışı ve bereket kanaatkârlığa bağlıdır. Kanaatkârlıktan mahrum olan hayır ve bereketten de mahrumdur. Camiü’s-Sağir, No: 2286

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