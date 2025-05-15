Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar [mü’minler] ile atalarından, eşlerinden ve nesillerinden sâlih olanlar Adn Cennetlerine gireceklerdir... Ra’d Suresi: 23 HADİS: Zemzem açlar için gıda, hastalar için şifadır. Camiü’s-Sağir, No: 2304

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