Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Dönüş yalnız Onadır. Ra’d Suresi: 30 HADİS: Hastalıkla geçen saatler, günah işlenen saatlere keffâret olur.

Camiü’s-Sağir, No: 2320

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