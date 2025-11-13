Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer Allah, dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Nahl Suresi: 93 HADİS: Yumuşak huyluluğu elden bırakma. Çünkü yumuşak huyluluk hangi şeyde bulunursa mutlaka onu süsler. Hangi şeyden de çekilip alınırsa onu da mutlaka çirkinleştirir. Camiü’s-Sağir, No: 2676

