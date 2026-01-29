İPA: İstanbullu harcamalarını kıstı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbulluların yüzde 63,4’ü son bir ayda dışarıda yeme-içme harcamalarını kıstığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 55,8’i giyim alışverişlerinde azalma olduğunu, yüzde 11’i artış olduğunu, yüzde 33,2’si ise değişmediğini kaydetti. Yeterli gıdaya ulaşma kaygısı ise Eylül 2025’te yüzde 49,4 ile zirve yaptı. Bu oran içinde “evet, sıklıkla” cevabını verenlerin oranı yüzde 17,9, “evet, bazen” cevabını verenlerin oranı yüzde 13,3, “evet, nadiren” cevabını verenlerin oranı yüzde 8,2 oldu. Yılın son aylarında hanede yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtenlerin toplam oranı Kasım 2025’te yüzde 45,1 olarak ölçüldü. İstanbul - Anka

