Aşırı sıcaklar fiyat şokuna yol açabilir

Dünyanın en hızlı ısınan kıtası Avrupa’da etkili olan aşırı sıcaklar ve yaklaşan süper El Nino etkileri, tarımsal üretimi ciddî şekilde tehdit ediyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü uzmanları, “Her 1 derecelik artışla, mısır, pirinç, soya ve buğday veriminde yüzde 6’ya varan bir düşüş gözlemliyoruz. Avrupa’daki mısır üretimi, şu anda daha yüksek risk altında olabilir” dedi. Avrupa’da özellikle mısır üretiminin yüksek risk altında bulunduğu bildirildi. Aşırı sıcakların hayvancılıkta süt verimini düşürdüğü, girdi maliyetlerindeki artışla birlikte üretimdeki daralmanın önümüzdeki aylarda küresel gıda fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasına yol açabileceği ifade edildi. Haber Merkezi

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