16 Haziran 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
خستهلق متماديًا خستهيه و ِﷲ ايچون خستهيه باقيجيلره ثواب قزانديرمقله برابر، دعانڭ مقبوليتنه أڭ مهمّ بر وسيلهد
Nurdan Katreler
Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillâh için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir.
Lem'alar, s. 337
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