Neşriyat Temsilcilerimiz Malatya’da toplandı

GAP illeri bölge toplantısı geçen hafta sonu (21 Nisan 2024 Pazar) Malatya’da yapıldı.

Şanlıurfa, Birecik, Adıyaman, Elâzığ, Malatya ve ilçelerinin temsilcilerimizin katıldığı toplantı uzun bir aradan sonra asrın felâketini yaşamış illerimizden olan Malatya ilimizde gerçekleşti.

Toplantının depremden sonra hayatın normale döndüğü Malatya’da olması ayrı bir önemi vardı. Mutad bölge toplantılarının gündemlerinin konuşulduğu ve özelikle bölgemizde hizmetlerimizin yeniden inkişaf etmesi için çalışmaların planlaması gerektiği vurgulandı. Yeni Asya’nın dijital yayıncılığa geçilmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasıyla ilgili tavsiye kararı ve fiilî gazete alamayanlar için e-gazete tavsiye edilmesi fikri ön plana çıktı. Mağazalarımızın satış performansı için depremden sonra Malatya merkezde yeni açılan Yeni Asya Bürosu tüm katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni hizmet binası da ziyaret edilerek sohbetler yapıldı. GAP illeri bölge toplantısına katılan temsilcilerimiz verimli ve istifadeli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Malatya - Yeni Asya