"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Neşriyat Temsilcilerimiz Malatya’da toplandı

25 Nisan 2024, Perşembe 10:15
GAP illeri bölge toplantısı geçen hafta sonu (21 Nisan 2024 Pazar) Malatya’da yapıldı.

Şanlıurfa, Birecik, Adıyaman, Elâzığ, Malatya ve ilçelerinin temsilcilerimizin katıldığı toplantı uzun bir aradan sonra asrın felâketini yaşamış illerimizden olan Malatya ilimizde gerçekleşti.  

Toplantının depremden sonra hayatın normale döndüğü Malatya’da olması ayrı bir önemi vardı. Mutad bölge toplantılarının gündemlerinin konuşulduğu ve özelikle bölgemizde hizmetlerimizin yeniden inkişaf etmesi için çalışmaların planlaması gerektiği vurgulandı. Yeni Asya’nın dijital yayıncılığa geçilmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasıyla ilgili tavsiye kararı ve fiilî gazete alamayanlar için e-gazete tavsiye edilmesi fikri ön plana çıktı. Mağazalarımızın satış performansı için depremden sonra Malatya merkezde yeni açılan Yeni Asya Bürosu tüm katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni hizmet binası da ziyaret edilerek sohbetler yapıldı. GAP illeri bölge toplantısına katılan temsilcilerimiz verimli ve istifadeli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Malatya - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

    Neşriyat Temsilcilerimiz Malatya’da toplandı

    2024'te Orta Akdeniz'de 510 düzensiz göçmen öldü

    Arap Birliği: İsrail'e silah satışı durdurulsun

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    Çimentoya 10 günde %43 zam

    Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

    Ekonomi hukuka dönüşle düzelir

    AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

    Sıcaklar yurt genelinde artmaya devam edecek

    Toplu mezar konusunda İsrail’e güveniyormuş

    ABD Senatosu TikTok’un yasaklanmasını kabul etti

    Jamaika Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı

    Kişi başı milli gelir 500 dolar düştü

    Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

    Emekli maaşında Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gazze'de yaşananlar "kesinlikle soykırım"

    Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı

    Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP devlet partisi oldu”
    Mikail YAPRAK

    Aldanmamak ve şaşmamak için..
    Süleyman KÖSMENE

    Fetih Suresinde gaybî müjdeler
    Sümeyra Önder Yıldız

    Yalnızlığın en kötüsü
    Osman ZENGİN

    Ereğli, Karaman, Ermenek hattından Zübeyir Gündüzalp Mevlidine…
    Genel

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-4
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.