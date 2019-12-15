Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو كائناتده‌كى أجرامِ سماويه‌نڭ قياملرى، دواملرى، بقالرى، سرِّ قيّوميتله باغليدر. Nurdan Katreler Şu kâinattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları, devamları, bekaları, sırr-ı kayyumiyetle bağlıdır. Lem’alar, s. 646

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