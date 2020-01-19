Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان فطرةً بر جمالِ باقى‌يه مشتاق و محبّ بر صورتده خلق ايديلمشدر. Nurdan Katreler İnsan fıtraten bir cemal-i bâkîye müştak ve muhib bir surette halk edilmiştir. Lem’alar, s. 660

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