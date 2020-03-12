Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مصنوعات، بر حاكمِ حكيمڭ، بر كبيرِ كاملڭ حدودسز صفات و إسملريله و نهايتسز مطلق اولان علم و قدرتيله ياپيلييور، ايجاد ايديلييور. Nurdan Katreler Masnuat, bir Hâkim-i Hakîm’in, bir Kebîr-i Kâmil’in hudutsuz sıfât ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor. Şuâlar, s. 31

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.