Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو محتشم و مزيَّن اولان سماواتڭ دخى كنديسنه مناسب أهاليسى و سكنه‌سى، ذيحيات و ذيروح و ذيشعورلردن واردر. Nurdan Katreler Bu muhteşem ve müzeyyen olan semâvâtın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi, zîhayat ve zîruh ve zîşuurlardan vardır. Şuâlar, s. 144

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