Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات اويله بر مجسّم كتابِ صمدانى كه، هر صحيفه‌سى بر كتاب قدر و هر سطرى بر صحيفه قدر معنالرى إفاده ايدر. Nurdan Katreler Kâinat, öyle bir mücessem kitab-ı Samedânî ki, her sahifesi bir kitap kadar ve her satırı bir sahife kadar manaları ifade eder. Şuâlar, s. 209

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