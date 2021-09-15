Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام بزى چاليشديران خالقمز رحيم و حكيمدر؛ باشه گلن هر شيئى رضا ايله، سَوينج ايله، رحمتنه، حكمتنه إعتماد ايله قارشيلامالى‌يز. Nurdan Katreler Madem bizi çalıştıran Hâlık’ımız Rahîm ve Hakîm’dir; başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine itimad ile karşılamalıyız. Şuâlar, s. 265

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