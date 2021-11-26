Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورانى عالملره گيدن يول قبردن گچر و أڭ بيوك سعادتلر بيوك و آجى فلاكتلرڭ نتيجه‌سيدر. Nurdan Katreler Nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir. Şuâlar, s. 648

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