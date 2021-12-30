Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قراڭلقلى گيجه شكلنده اولان إستقبال، قرآنڭ ضياسيله تنوّر ايدر. جنّتڭ بوستانلرى شكلنه گيرر. Nurdan Katreler Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal, Kur’ân’ın ziyasıyla tenevvür eder, Cennetin bostanları şekline girer. Mesnevî-i Nuriye, s. 21

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