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31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

31 Ekim 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

عالمِ إسلامڭ نظامى صدقدر، نوعِ بشرى كعبهِٔ كمالاته ايصال ايدن صدقدر، أصحابِ كرامى بتون إنسانلره تفوّق ايتديرن صدقدر.

Nurdan Katreler

Âlem-i İslâm’ın nizamı sıdktır, nev-i beşeri Kâbe-i kemalâta îsâl eden sıdktır, Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır.

İşaratü'l-İcaz, s. 114

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