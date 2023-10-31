Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عالمِ إسلامڭ نظامى صدقدر، نوعِ بشرى كعبهِٔ كمالاته ايصال ايدن صدقدر، أصحابِ كرامى بتون إنسانلره تفوّق ايتديرن صدقدر. Nurdan Katreler Âlem-i İslâm’ın nizamı sıdktır, nev-i beşeri Kâbe-i kemalâta îsâl eden sıdktır, Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. İşaratü'l-İcaz, s. 114

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