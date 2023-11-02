Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بصيرت گوزى نفاق ايله پرده‌لنيرسه و قلب كفر ايله پيچه‌لنيرسه، بتون أشيا چركين و كوتو گورونور. Nurdan Katreler Basiret gözü nifakla perdelenirse ve kalp küfürle peçelenirse, bütün eşya çirkin ve kötü görünür. İşaratü'l-İcaz, s. 117

Okunma Sayısı: 108

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.