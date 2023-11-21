Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مؤمن اولان ذات، نورِ ايمان ايله بتون موجوداتى كنديسنه دوست و آشنا بيلير و كائنات ايله توحّش ايتمك دگل، تام بر انسيتى و معارفه‌سى واردر. Nurdan Katreler Mü’min olan zat, nur-u iman ile bütün mevcudatı kendisine dost ve aşina bilir ve kâinat ile tevahhuş etmek değil, tam bir ünsiyeti ve muarefesi vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 145

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