ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Asgari ücretli için ev hayal

23 Aralık 2025, Salı 01:59
Konut fiyatlarındaki hızlı artış, asgarî ücretlinin ev sahibi olmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi. Türkiye ortalamasında 90 metrekarelik bir ev için 29 yıl çalışma gerekirken, bu süre İstanbul’da 46 yıla çıkıyor.

Türkiye, 2026 yılında geçerli olacak asgarî ücreti belirleyecek Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun kararını bekliyor. En geç 10 gün içinde açıklanması beklenen asgarî ücret öncesinde, ücretin alım gücüne ilişkin dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

EKONOMİ’nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, konut ihtiyacının zirveye ulaştığı bir dönemde asgarî ücretlinin konuta erişimi neredeyse imkânsız hâle geldi. Hesaplama, maaşın yüzde 50’si oranında kredi kullanılabildiği ve faizin sıfır olduğu varsayımıyla yapıldı. Buna göre, Türkiye ortalamasında 90 metrekarelik bir konut alabilmek için asgarî ücretlinin 346,5 ay yani yaklaşık 29 yıl çalışması gerekiyor. Aynı konut için bu süre İstanbul’da 46,6 yıl, Ankara’da 26 yıl, İzmir’de ise 32 yıl olarak hesaplandı.

Ücret arttı, konut daha hızlı pahalandı

Asgarî ücret 2010 yılında 577 lira iken 2025 itibarıyla 22 bin 104 liraya çıkarak 38,3 kat arttı. Aynı dönemde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 1.024 liradan 42 bin 548 liraya yükselerek 41 kat arttı. İstanbul’da metrekare fiyatları 43 kat, Ankara’da 40 kat, İzmir’de ise 46 kat artış gösterdi. Mevcut bankacılık uygulamalarına göre bir kişi aylık gelirinin en fazla yüzde 50’si kadar taksit ödeyebiliyor. Buna göre 22 bin 104 lira alan bir asgarî ücretlinin aylık ödeyebileceği azami taksit tutarı 11 bin 52 lira seviyesinde kalıyor.

Zam olsa bile tablo değişmiyor

Asgarî ücretin 2026 yılında yüzde 25 artarak 27 bin 500 liraya çıkması hâlinde bile, 90 metrekarelik bir konut için Türkiye ortalamasında 23 yıl, İstanbul’da 37,5 yıl, Ankara’da 21 yıl, İzmir’de ise 25,7 yıl çalışma gerekiyor. Öte yandan, mevcut asgarî ücretle TOGG T10X uzun menzil modelini satın alabilmek için de 196 ay, yani yaklaşık 16 yıl boyunca hiç harcama yapmadan çalışmak gerekiyor.

