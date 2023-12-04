Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادت، خالق ايله عبد آراسنده پك يوكسك بر نسبت و شرفلى بر رابطه‌در. Nurdan Katreler İbadet, Hâlık ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. İşaratü'l-İcaz, s. 165

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