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26 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Nurdan Katreler

26 Temmuz 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بشرڭ مدارِ سعادتى و عموم إسلامڭ أساس و رابطهِٔ اخوّتى بولونان قرآنڭ حقائقِ ايمانيه‌سنى بولمق و محتاجلره بولديرمغه حياتمى وقف ايتدم.

Nurdan Katreler

Beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâm’ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’ın hakaik-ı imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim.

Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 24

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