Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ النور اون بش سنه‌ده قزانيلان قوّتلى ايمانِ تحقيقييى اون بش هفته‌ده و بعضلره اون بش گونده قزانديرديغي... Nurdan Katreler Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi on beş haftada ve bazılara on beş günde kazandırdığı... Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 127

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