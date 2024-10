Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ النور اون بش سنه‌ده قزانيلان قوّتلى ايمانِ تحقيقييى اون بش هفته‌ده و بعضلره اون بش گونده قزانديرديغي...

Nurdan Katreler

Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi on beş haftada ve bazılara on beş günde kazandırdığı...

Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 127