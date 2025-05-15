Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او پارلاق ماضيسنى دهشتلى لكه‌دار بلكه محو ايده‌جك بر قسم نسلِ آتينڭ ألنه، ألبته رسالهِٔ نور گبى بر حقيقتى ويروب، او دهشتلى سقوطدن قورتارمق أڭ بيوك بر وظيفهِٔ ملّيه[در]. Nurdan Katreler O parlak mazisini dehşetli lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline, elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye[dir]. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 49

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