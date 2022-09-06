"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Fethin sembolü Ayasofya

Muzaffer KARAHİSAR
06 Eylül 2022, Salı
30 Ağustos 2022 günü İstanbul Sultanahmet meydanındayım.

Etrafımda ecdadımızdan miras kalan eserlere hayranlıkla bakıyorum. Tarihini zaferlerle süslemiş, fethettiği yerlere hakkı, adaleti, imarı, i’lâ-yi kelimetullahı götürmüş, muhtaç gönüllere İslam’ı tebliğ etmiş şanlı ecdadımızı minnetle, muhabbetle ve dualarla yâd ediyorum. 

Zafer Bayramı vesilesi ile 86 yıl Mahzun Mabed olarak kalbimizde hüzünle yer alan, fethin sembolü Ayasofya’yı ziyaret etmek, namaz kılmak, Kur’an okumak, dua ve şükürler etmek yılların özlemiydi. Yıllarımız muhteşem mabedin minarelerinden ezan okunması arzusuyla, hasretiyle geçti. 

Dinlediğimiz şiirlerde, okuduğumuz yazılarda, katıldığımız konferanslarda, hayallerimizde, hatıralarımızda, ümitlerimizde hep Ayasofya vardı. Arif Nihat Asya’nın kendinden Bayrak ve Ayasofya şiirlerini dinlemiştim: “Mahzun Ayasofya ulu mabed, neye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle!..” 

1980 Ağustos’unda Ayasofya’nın Hünkâr Mahfili’nin açılışına sevinç ve heyecanla katılmış, Cuma namazını eda etmiştik. İhtilalin görünmeyen sebeplerinden olacak ki, 12 Eylül’de tekrar kapandı. Asırlarca ibadet edilen O muhteşem cami tekrar sessizliğe ve hüzne bürünmüştü. Ayasofya milletimizin inancına, isteğine, arzusuna rağmen tarihinde hiç görmediği esaretle, ibadete kapalı, yıllarca müze olarak bekletildi.

Asırlara hükmetmiş, ihtişamlı fetihlerin sembolü, ibadet, dua ve niyazlarla müminlere cami olmuş, Ayasofya’nın kapısından içeriye adım atıyorum. Şanlı tarihinin altın sayfalarını zafer destanlarıyla süslemiş yüce milletimizin vedia ettiği haşmetli mabedin kapısından içeriye girerken heyecanla Fetih Suresi 1. Ayeti hatırlıyorum: “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” İstanbul’un fethini müjde eden, Fatih Sultan Mehmet’i teşci ve sena eden Hz. Peygamberimizin (asm) Hadis-i Şerifini hatırlıyorum. “Konstantiniyye elbette feth olunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir.” 

Her türlü mülahazadan uzak bir mahviyet, tevazu ve sürurla Tahiyyetü’l-Mescid namazına duruyorum. “Seccaden kumlardı.../ Devirlerden, diyarlardan/ Gelip göklerde buluşan/ Ezanların vardı…”  Kalabalık ziyaretçilerden uzak, uzlet gibi sakin bir yerde kalbî tefekkür, dua ve ibadetle yılların hasretini gidermeye çalışıyorum. Zaman su gibi akıyor. Ayasofya’nın ibadete açılmasını çok arzu eden, gayret gösteren Bediüzzaman’a ve ehli imana dualar gönderdikten sonra hatim yerim olan 13. Cüz’ü okudum. (Sonraki zamanda 13’ü 1453’ün toplamı olduğunu hatırladım.) 20. Mektup, Üçüncü Kelime’de “Allah bir olur, müteaddit olmaz.” hakikatini mütalaa ve tefekkür etme fırsatım oldu.

İkindi namazını beklerken Ayasofya camiinin iç mekânlarda mimari güzelliklere ve harika yapısına hayran olmamak mümkün değil. Manevi atmosferdeki zenginlikten başka; mücevher kutusu gibi duvarlar mozaiklerle, levhalarla, mermer kaplamalarla süslenmiş, gökyüzüne uzayıp giden sütunların işlemeli başlığı üstüne afakî yüksek kubbe yerleştirilmiş. Her köşesi mimari ziynetlerle, sanat eseri süsler, motiflerle itina ile işlenmiş…

Minarelerden yükselen hoş, tatlı, coşkun ezan sesiyle birinci saftaki yerimizi alıp Rabbimizin (cc) huzurunda huşu ile namaza durduk…

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya kıskandırdı

    Seçim yaklaştıkça basına baskılar artıyor

    0,5 puan geriledi

    Nebati’nin enflasyon hedefi tutmuyor

    Uyuşturucuda korkutan artış

    Enerji zamları etiketlere yansımaya başladı

    Enflasyon TÜİK’in rakamlarına göre de 24 yılın zirvesinde

    Somali’de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

    İsrail Batı Şeria’da yine katletti

    İlk ders ‘ahlâk ve adalet’ olmalı

    'Yüksek sıcaklık kalbi dolaylı etkiliyor'

    Kremlin'den Batılı ülkelere 'Kuzey Akım' suçlaması

    Eylül ayında da teyakkuzda olmalıyız

    Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    Miniklerin uyum eğitimi ve veli seminerleri başladı

    MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    THY, Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru oldu

    TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Cemaat eşittir terör örgütü” mü? - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbezede siyasetten tek adam siyasetine
    Faruk ÇAKIR

    Bu inat sizi yıkar
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, insanın eline öyle bir anahtar vermiş ki...
    Süleyman KÖSMENE

    Tembelliği nasıl atarız?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Biz artık büyüdük; hayatımıza karışmayın!”
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Risale-i Nur klasik bir kelam eseri değildir
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya gazı kesti
    Muhammet Şahintürk

    Bir kardeşten bir kardeşe mektup
    Orhan GÜLER

    “‘Dünyânın en büyük gücü’ Risâle-i Nurlardır!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.