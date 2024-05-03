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Edirne için Bulgaristan ve Yunanistan'daki depremlere de dikkate almak lazım!

03 Mayıs 2024, Cuma 02:10
Bulgaristan ve Yunanistan'daki aktif fayların üreteceği depremlerin iki ülkenin sınırında bulunan Edirne'yi etkileyebileceği belirtildi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumunun ilk oturumunda Edirne'nin depremselliği konuşuldu.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya başkanlığındaki oturumda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Erdinç Uslan ve Mehmet Özceylan Edirne'nin depremselliğiyle ilgili sunum yaptı.

Sunumda geçmişte Edirne ve çevresini etkileyen 31 depremin yaşandığı, bugün ise Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Bulgaristan ve Yunanistan'daki fayların kentte hasara neden olabileceği vurgulandı.

"Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilecek depremleri dikkate almak lazım"

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, oturum sonrası Türkiye'nin ve çevresindeki ülkelerin aktif fay hatları üzerinde olduğunu söyledi.

Edirne'de geçmişte büyük depremlerin yaşandığını anımsatan Kaya, "Edirne'yi dikkate aldığımız zaman, sadece Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nde meydana gelebilecek depremlere değil aynı zamanda Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilecek depremleri dikkate almak lazım. Tarihsel ve aletsel dönemde Balkanlar'da meydana gelen depremlerle ilgili araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Kaya, depremin ne zaman olacağının tahmin edilmesinden öte güvenli yapıların inşasıyla ilgili konuların konuşulması gerektiğine dikkati çekti.

Yapı-zemin ilişkisinin iyi kurulması gerektiğini dile getiren Kaya, "Biz yapıyı üzerine kuracağımız zemini bilip, inşaat mühendislerine verirsek sağlam yapıları oluşturacağımızdan kuşkumuz yok. Deprem güvenli yapıları bu şekilde inşa edebiliriz." diye konuştu.

Deprem araştırmacısı Erdinç Uslan ise sınır ötesi depremlerin Edirne ve çevresinde hasara neden olabileceğini dile getirdi.

Edirne kent merkezinden aktif fay geçmediğini ancak çevresinde hareketlilik olduğunu anlatan Uslan, "Yakın tarihte 1928 yılında Bulgaristan'ın Filibe kentinde, 1752'de Edirne'nin Havsa ilçesinde büyüklüğü 7'nin üzerinde olan depremler var. Biz Edirne'nin tarihsel dönemdeki depremlerde yaşadığı etkileri ve bundan sonra olabilecek depremler karşısında yaşayacağı tahribatı araştırıyoruz. Bulgaristan'da Maritsa Fayı var bu fay Edirne sınırına kadar geliyor ve daha sonra devamı yok gibi görünüyor. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor." sözlerine yer verdi.

AA

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