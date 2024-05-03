İngiltere üniversiteleri de Filistin için ayakta

ABD’de, Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara, İngiltere’deki üniversiteler de katılmaya başladı.

İngiltere’nin farklı bölgelerindeki Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leed Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesinden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu. Filistin’e destek eylemlerine katılan öğrenci ve personel, üniversitelerinin İsrail’e silah tedarik eden şirketlerle iş birliğine son vermesi çağrısı yaptı. Grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, taleplerini sıralayarak, soykırımdan kazanç elde etmekle suçladıkları üniversitenin, İsrail ordusuna askeri malzeme satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile iş birliğini sonlandırmasını istedi. Bristol Üniversitesinde de öğrenciler, “İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımındaki suç ortağı” olduğu eleştirisinde bulundukları üniversitelerini protesto etmek için kamp kurdu. AA

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