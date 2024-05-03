Gazze’de insanlığın en karanlık rekorları kırılıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İngiliz The Guardian gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Birleşmiş Milletler’de (BM) çalıştığı 20 yıl boyunca Gazze Şeridi’nde bulunan Han Yunus ve Gazze kentlerindeki yıkımın benzerine şahit olmadığını ve Refah’a düzenlenecek olası kara saldırısından endişe duyduğunu belirtti.

Elder, “31 Ekim’de UNICEF, Gazze’yi bir çocuk mezarlığı olarak nitelendirmişti. Geçen ay Refah’ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve mezarların çocuklarla doldurulduğunu gördüm. Savaş her geçen gün daha çok ölüm ve yıkım getiriyor.” ifadelerini kullandı.

14 binden fazla çocuk öldürüldü

Elder, İsrail’in Refah’a olası kara saldırısı hakkında “Daha kötüye gidebilir mi? Cevap hep evet sanki. 6 ay geçti ve bu savaş insanlığın en karanlık rekorlarını kırıyor. Raporlar, 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor. Fakat savaşın hızı ve vahşetinde bir yavaşlama yok. Aksine, işler kötüleşiyor, bu korkutucu gidişatın süreceğine dair açık sözler, tehditler var.” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - aa

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İsrail’in saldırıları 800’ü aştı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim’den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800’ü aştığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da durumun kötüleştiğinin altını çizdi. Dujarric, 7 Ekim’den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800’ü aştığını, bunların can kaybına yol açtığını bildirdi. New York - aa