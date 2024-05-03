Kırgızistan'da bir kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 kişi yaralandı

Kırgızistan'da bir kamyonetin Ulusal Manas Destanı etkinliğine dalması sonucunda 29 öğrenci yaralandı.

Celalabad Bölgesi'ne bağlı Suzak İlçesi'ndeki Jerge-Tal mevkisinde açık alanda düzenlenen Ulusal Manas Destanı okuma etkinliğinde, park halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etti. Kamyonet, etkinliğe katılanların arasına daldı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kazada 9-16 yaşlarındaki 29 çocuk yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, etkinliğe dondurma getirdiğini ve park ettiği aracının bilinmeyen bir nedenle hareket ettiğini söyledi. AA

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