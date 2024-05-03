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3 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Resmi ideoloji ile reform olamaz

03 Mayıs 2024, Cuma 02:23
EĞİTİMİN DEMOKRATİKLEŞEBİLMESİ İÇİN ÖNCE ANAYASA VE MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDAKİ RESMÎ İDEOLOJİ DAYATMASINA SON VERİLMESİ GEREKİYOR.

Anayasanın 42. maddesi

Millî  Eğitim Bakanlığının müfredat reformu taslağı, Anayasanın “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” diyen 42. maddesindeki resmî  ideoloji dayatmasını bir kez daha gündeme taşıdı.

“Millî Eğitimin Amacı...”

Millî Eğitim Temel Kanununda da “Millî Eğitimin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek” deniliyor ve bu zihniyet varken hiçbir reformdan sonuç alınamayacağı belirtiliyor.

Müfredat için bir hafta yetmez, şûra toplansın

 

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